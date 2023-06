Rubinetti a secco a sorpresa per i lavori di Abbanoa 

Ieri mattina chi non è avvezzo a frequentare il sito internet e i canali istituzionali e social del Comune di Villacidro si è accorto della mancanza d'acqua di rete nella zona bassa del paese all'improvviso. Il servizio idrico è stato interrotto puntuale alle 9 del mattino e ripristinato gradualmente entro le 17, come da comunicazione Abbanoa riportata dai canali istituzionali del Comune solo ieri pomeriggio. Inizialmente il gestore del servizio idrico aveva previsto i lavori per l’8 giugno, poi rinviati al 12 e infine a ieri.

«Gli interventi sulle condotte principali non si possono fare localmente, per questo abbiamo dovuto interrompere il servizio su tutta la zona bassa del paese, da via Regione Sarda in giù», spiega il sindaco Federico Sollai, che ha diramato ieri anche l’ordinanza di chiusura delle scuole interessate dal disservizio, le stesse su cui era stata ordinata la chiusura anche lunedì 12 giugno: la scuola media n. 1 “A. Loru”, le scuole elementari in via Farina, via Cagliari, via Melis, via Primo Maggio e l’asilo nido La Pimpa.

Gli operatori Abbanoa sono intervenuti su una perdita importante della rete idrica e hanno installato nello spartitraffico in via Monti Mannu una saracinesca di intercettazione, che consentirà di migliorare la gestione degli interventi sulle condotte. «I lavori sono stati rinviati di qualche giorno rispetto al previsto per un problema organizzativo sulla viabilità, in accordo con il Comune», dicono da Abbanoa. ( m. m. )

