Rubinetti a secco a Porto Pino 

A Porto Pino ogni estate c’è un appuntamento fisso: i rubinetti a secco. Ogni cinque anni il tema è al centro dei programmi elettorali come problema prioritario da risolvere ma, anche quest’anno, turisti e residenti stanno patendo enormi disagi: in luglio e agosto, con l’aumento delle presenze, la rete idrica obsoleta causa guasti e riduzione di pressione. Il Comune, da un mese e mezzo guidato di nuovo da Paolo Dessì, sta cercando di ottimizzare al meglio la risorsa idrica, ma purtroppo non riesce a soddisfare tutti tra residenti, turisti e operatori turistici.

Le cisterne

Nel corso degli anni, tanti si sono organizzati con la realizzazione di grosse cisterne di accumulo, specie nella parte alta come ha fatto Lia Zonza in via Sa Salina, una delle zone maggiormente colpite dal problema: «La situazione è sempre la stessa,la mega cisterna era l’unica soluzione ma non sempre è sufficiente: va tenuta sotto controllo, visto che spesso manca l’acqua per molti giorni di seguito». Stessa situazione per Alessandro De Gradi, casa a Porto Pinetto: «Il problema esiste da sempre, nella metà di luglio e agosto l’acqua viene razionata e spesso manca per parecchi giorni». Problema che interessa tutta la località turistica, anche chi sta vicino al mare come l’avvocato Andrea Pubusa: «Siamo rimasti quasi 20 giorni senza vedere un filo di acqua, purtroppo la pressione non basta a soddisfare tutta la zona, fortunatamente ho una grossa cisterna ma quando manca per tanto tempo i problemi sono enormi, ho grosse difficoltà anche per pote rifornire con un’autobotte, il Comune dovrebbe fare un calendario suddividendo le zone». Chi non vuole spendere per l’autobotte è costretto a portare l’acqua con i bidoni per riempire la cisterna, come fa Fabio Piras. Grandi disagi per le strutture ricettive: «Siamo costretti a verificare giornalmente i livelli delle cisterne - dice Roberto Cullurgioni dell’hotel Cala dei Pini - visto che da metà giugno non riusciamo ad avere l’acqua con continuità». Giorgio Cellino, dal villaggio Bravo precisa: «Quest’anno il Comune sta cercando di venirci incontro rispetto al passato, ma da inizio stagione abbiamo già usufruito per ben sei volte dell’autobotte privato, con una spesa di 300 a viaggio per 15.000 litri».

Il Comune

Disagi che il sindaco Paolo Dessi conosce bene: «Purtroppo, stiamo fronteggiando un’emergenza dovuta a un’infrastruttura vecchia - dice – non supporta un carico superiore a quello che stiamo gestendo e purtroppo non è possibile stabilire un calendario per le diverse zone di Porto Pino, visto che la gestione dell’acqua viene fatta in base quantità presente nel serbatoio di accumulo e gestita più volte al giorno in modo da soddisfare più utenti possibili». Sul fatto che il problema sia ultra-decennale e mai affrontato in maniera decisiva premette: «Non voglio entrare in polemica, indietro non si può tornare, è inutile cercare colpe. Si lavora in attesa di programmare interventi che possano migliorare la situazione: stiamo gestendo nel modo più attento e oculato possibile le risorse per limitare i disagi. Ringrazio gli uffici che stano rispondendo nel miglior modo possibile e gli operai comunali che stanno lavorando giorno e notte».

