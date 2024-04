Via libera in Spagna al processo per il caso del bacio dell’ex presidente della federcalcio (Rfef), Luis Rubiales, alla calciatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti dello scorso agosto per i Mondiali femminili vinti a Sidney. Il tribunale dell’Audiencia Nacional ha respinto i ricorsi contro la proposta del giudice istruttore di aprire un dibattimento.