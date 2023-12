Rubavano l’elettricità dai lampioni e la usavano per casa: due denunce 

Le lampade a led montate nei lampioni dell’illuminazione stradale in via Schiavazzi a Sant’Elia, che consumano assai di meno di quelle che si usavano prima, avrebbero dovuto garantire un grande risparmio per il Comune. Però, al momento di pagare la bolletta, gli uffici si rendevano conto che non erano affatto di basso valore, e si sono chiesti perché. L’ha fatto anche l’Enel, che si è pure risposta: anzi, si è rivolta ai carabinieri, in modo che andassero a verificare quale fosse il problema e al termine di una serie di accertamenti l’hanno scoperto.

Energia elettrica gratis in casa, grazie agli allacci abusivi realizzati alla rete del sistema di illuminazione pubblica da parte di alcune famiglie che vivono nel rione. I carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno indagato, affiancati dai tecnici dell’Enel, e sono arrivati all’altra estremità dei cavi allacciati abusivamente all’impianto che dà energia elettrica ai lampioni. La differenza tra i consumi reali indicati nelle fatture della società elettrica e quelli teorici calcolati sulla potenza delle lampade che illuminano via Schiavazzi, aveva destato i sospetti dell’Enel relativamente ai consumi eccessivi.

Alla fine dell’indagine, i carabinieri di San Bartolomeo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica in Tribunale, per furto di energia elettrica, un 54enne e una 62enne del quartiere, entrambi già noti alle forze dell'ordine, in quanto responsabili e beneficiari di due allacci abusivi. Un terzo collegamento anomalo alla rete elettrica non ha ancora portato all'identificazione di un responsabile e per ora rimane a opera di ignoti, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dei tecnici dell'azienda elettrica. Il danno prodotto è in corso di quantificazione.