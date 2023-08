Rubava nelle case, poi andava al lavoro 

Ogni giorno doveva presentarsi al lavoro, nella cooperativa alla quale era stato affidato ai servizi sociali. Non mancava mai, comportandosi in modo irreprensibile. Dalle 8 alle 10 del mattino però era libero.

Furti a catena

E proprio in quelle due ore l’uomo, un 34enne noto alle forze dell’ordine, trovava il tempo di salire su un’auto e – dopo un giro di perlustrazione per Monserrato - entrare nelle case lasciate vuote per rubare. In una occasione aveva anche forzato il cancello di una abitazione entrando in retromarcia con l’auto nel cortile per caricare la refurtiva. In quell’occasione però a inquadrare i suoi movimenti c’erano le telecamere del servizio di videosorveglianza, che hanno aiutato i carabinieri della stazione di Monserrato a far luce sui colpi. Nelle sue scorribande l’indagato avrebbe compiuto almeno due furti, in un negozio e in una abitazione. Ma gli inquirenti sospettano che sia l’autore di altri due raid per i quali verrà presto denunciato.

Al momento dunque le accuse riguardano il furto in un negozio di bigiotteria e in una abitazione della periferia. Ma le indagini non si sono fermate. I carabinieri della stazione di Monserrato che agiscono al comando del luogotenente Pierpaolo Sabiu, stanno approfondendo gli accertamenti anche su altri colpi che si sono verificati nel centro abitato negli ultimi mesi. Importanti le fonti confidenziali e le indagini tradizionali, ma anche la visione di immagini delle telecamere installate dal Comune in diverse parti del centro e delle periferia.

L’inchiesta

Le indagini sono partite con le prime denunce per furti in appartamento avvenute nei mesi scorsi. Nel mirino dei carabinieri è finito anche il giovane. Lui, stando alle accuse, usciva di casa verso le 8 del mattino, arrivava a Monserrato in auto, piazzando i suoi colpi. Poi andava a lavoro. Avrebbe rubato, contanti da un registratore di cassa (300 euro), stereo, televisori, quadri, gioielli: in una occasione sarebbe entrato anche nel cortile con l’auto (non intestata a lui), rubando e caricando la refurtiva. Non si era però accorto della presenza delle telecamere che lo hanno inguaiato. Alle 10 era regolarmente al suo posto di lavoro seguito dai servizi sociali per precedenti reati. I carabinieri che, già ne seguivano i movimenti, lo hanno ora denunciato per furto. E intanto si continua ad indagare anche per cercare di recuperare la refurtiva e capire se ci siano anche dei complici.

