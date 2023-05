Rubava nelle case,  disoccupato nei guai 

I carabinieri di Selargius hanno fatto luce su alcuni furti consumati in città. Al termine delle indagini i militari della stazione hanno denunciato a piede libero un disoccupato. L'uomo è accusato di tre furti in abitazione e su un’auto in sosta. Le indagini vanno avanti per capire se il ladro abbia agito da solo o con la complicità di qualcuno. I furti sono avvenuti negli ultimi due mesi. Una indagine a 360 gradi che potrebbe anche avere nuovi sviluppi.

Sulla vicenda è stato anche inviato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. I controlli sono garantiti dai militari della stazione e della Compagnia di Quartu che presidiano il territorio anche nelle ore notturne con appostamenti e posti di blocco non solo a Selargius ma anche negli altri centri dell'hinterland e lungo il litorale, dal Poetto a Torre delle Stelle.

