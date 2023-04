Rubattu e Congiu in corsa a sostegno di Rossana Ledda 

Rossana Ledda, candidata sindaca per la maggioranza uscente alle elezioni comunali, ha accolto l’appello all’unità lanciato da Andrea Rubattu e annuncia il superamento delle divisioni per andare compatti al voto di fine maggio.

Dice Rossana Ledda: «Disperdere i risultati e l’unità di un gruppo di buon governo credo non sia opportuno e, anzi, va rafforzato il conseguimento di traguardi ancora più stimolanti per il territorio. Mi auguro che tutti i consiglieri e gli assessori comunali uscenti, nel rispetto delle diversità di pensiero scaturite durante il percorso che ha contrassegnato la nascita di questa nuova lista, continuino a dare il loro prezioso contributo per completare quanto di buono fatto, che non è poco, e per affrontare le nuove sfide».

Il via libera di Ledda apre le porte a pezzi da novanta, come Andrea Rubattu e Gianfranco Congiu. Quanto sta accadendo spinge il Forum per la Rinascita di Macomer a chiedere l’unità anche nel fronte delle opposizioni, diviso in due liste (quella di Riccardo Uda e Luca Pirisi). «Frantumare l’opposizione costituisce solo un colossale regalo per l’attuale maggioranza - sostiene il Forum - proponiamo un incontro immediato, dal cui esito dipenderanno non solo le nostre indicazioni di voto, ma soprattutto il futuro della comunità». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA