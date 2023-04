Rubattu, assoluzione bis 

I giudici della Corte d’appello di Cagliari hanno confermato l'assoluzione di Luciano Rubattu, 52 anni, avvocato di Macomer, accusato di aver picchiato nel corso di una lite il compaesano Cristian Forzinetti, medico legale di 53 anni. Nonostante la Procura dopo la sentenza di primo grado avesse impugnato il proscioglimento «perché il fatto non costituisce reato», al termine dell’istruttoria seguita al processo d’appello è stato lo stesso sostituto procuratore generale Michele Incani a chiedere ai giudici la conferma dell'assoluzione.

La vicenda sarebbe nata a seguito di vecchi screzi, culminati in una scazzottata in pubblico il 17 gennaio 2017. I due si erano fronteggiati in via Gramsci, quando dopo le parole si era arrivati alle mani. Antichi malumori, mai sopi ti, erano riemersi ed erano sfociati prima in uno scambio di gesti offensivi e parole pesanti, poi in pugni e botte. Dalla rissa, infine, si era arrivati alle denunce incrociate e ai processi, con le parti di imputato e parte offesa che si scambiavano a seconda del procedimento. Rubattu, difeso dagli avvocati Rita Dedola e Francesco Marongiu, era accusato di lesioni gravissime perché secondo l'accusa avrebbe procurato un indebolimento permanente all'udito di Forzinetti. Il legale, dal canto suo, aveva sempre sostenuto di aver ricevuto una testata e di essersi difeso da quell'attacco ingiustificato e improvviso. In primo grado, dopo la richiesta di condanna ad un anno da parte del pm Marco De Crescenzo, il Tribunale di Oristano aveva accolto le testi della difesa, pronunciando sentenza di assoluzione. Una decisione che non era piaciuta alla stessa Procura oristanese: per questo era stata impugnata con un ricorso in appello. Il medico legale, difeso in primo grado dall’avvocato Pier Andrea Setzu, è poi stato assistito dalla collega Monica Murru del foro di Nuoro.

La vicenda giudiziaria si è poi chiusa davanti alla Corte d'appello di Cagliari presieduta dalla giudice Tiziana Marogna che ha fatto cadere tutte le accuse. A seguito del materiale prodotto dai difensori Rita Dedola e Francesco Marongiu che contestavano la gravità delle lesioni (tanto che il medico legale sarebbe andato anche in crociera durante la convalescenza), anche il pg Incani ha deciso di sollecitare la conferma dell'assoluzione. Soddisfatti i difensori: «La verità è stata ancora una volta riaffermata».

