13 agosto 2025 alle 00:35

«Rubato tre volte il cuore con la dedica a nostro padre» 

Ancora furti nel cimitero di via Marconi. Stavolta a denunciare non uno, ma più episodi, è la figlia di un uomo morto di recente. «È successo tre volte nel giro di due mesi», racconta la ragazza, Tamara Sarritzu, che affida ai social il rammarico, e il dolore, per quel gesto inspiegabile.

Nella lapide dell’uomo, tra i fiori freschi che fanno da contorno alla foto ricordo del defunto, i figli - e la moglie - hanno posizionato un cuore rosso con una dedicata d’amore: «Ti voglio bene papà». Un piccolo oggetto, pagato pochi euro, ma con un grande valore affettivo per la famiglia che ancora piange per la scomparsa dell’uomo. «Puntualmente viene portato via, l’ultima volta risale a fine luglio», racconta la figlia del defunto. «Io e i miei fratelli non ci arrenderemo», scrive nella pagina Facebook di Quartu, «continueremo a mettere quel piccolo pensiero nella tomba del nostro papà, è l’unico dono che può ricevere da noi insieme all’amore che proviamo per lui, almeno quello nessuno ce lo può portare via». Il cuore rosso è stato acquistato già tre volte. L’ennesimo episodio nel camposanto quartese, dove da tempo in tanti raccontano di furti di fiori e oggetti dalle tombe. «Oltre alla sofferenza per la perdita di nostro padre», scrive ancora la ragazza, «dobbiamo assistere a gesti di pura vigliaccheria e cattiveria».

