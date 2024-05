Rubato l’ombrellone del bar, il raid ripreso dalle telecamere  

Cappuccio della felpa sulla testa e passo sicuro, ha agito in pochissimo tempo.

Nella notte tra mercoledì e ieri, un ladro ha portato via uno degli ombrelloni per esterni del Cafè lounge bar Sa Prazza in piazza Santa Maria, dandosela poi a gambe senza essere scoperto. Lo hanno immortalato le immagini delle telecamere delle attività commerciali della zona. È successo poco dopo l’una e trenta, quando il locale aveva chiuso da poco.«È la terza volta che ci rubano l’ombrellone» spiega la titolare di Sa Prazza, Giorgia Trincas, «nelle due precedenti occasioni lo avevamo ritrovato, questa volta no. Per noi è un altro danno che ci costa 700 euro. Siamo stanchi di questa situazione».

E a quanto pare la notte nella zona è stata molto agitata: prima ha suonato l’allarme della pizzeria, poi è stata rubata attrezzatura varia da un furgone parcheggiato nelle vicinanze e non è escluso, come mostrerebbero le telecamere, che il responsabile possa essere la stessa persona. Tra l’altro sempre a Sa Prazza, di recente era stata danneggiata la vetrata con una pietra: una tentata incursione che non era andata a buon fine grazie al vetro anti sfondamento.

Purtroppo la zona è da tempo nel mirino dei balordi protagonisti di diversi raid anche nei ristoranti Locanda Caddeo e Taccas e, più in là, in una pizzeria in via Garibaldi e in un locale di pokè in via Vittorio Emanuele.

