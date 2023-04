Rubato il quadro della Via Crucis 

Un gesto incomprensibile, che ha sdegnato non solo il quartiere di Sacro Cuore ma tutti i cittadini che hanno lanciato un appello: «Chi ha rubato il quadro si metta una mano sulla coscienza e lo riporti in chiesa. Lo lasci lì anche in forma anonima, ma lo restituisca alla parrocchia e ai fedeli».

Era tutto pronto per la via Crucis della parrocchia di Sacro Cuore. Nelle vie, davanti alle case con affianco la croce quaresimale, venerdì sera erano stati disposti i quadri che raffiguravano le diverse stazioni del percorso doloroso di Gesù verso la crocifissione.

Il furto

Il racconto

Ad occuparsi di allestire la stazione numero nove era Roberta Angius, che, come altre dodici famiglie, aveva ricevuto il quadro apposito dalla parrocchia. «Verso le 18», racconta, «abbiamo sistemato la croce con la coroncina di fiori, il lumicino e il quadro». Finito l’allestimento, «sono entrata un attimo a casa per mettermi le scarpe per andare alla processione. Passano pochi minuti e vedo mio marito tornare con la notizia “hanno rubato il quadro!”» Una cosa talmente assurda, prosegue la donna, «che non volevo crederci. Era passato appena un quarto d’ora. Io mi chiedo ma come si fa ad arrivare a questo punto? Rubare un quadro per cosa?».

Il quadretto che, nella nona stazione, raffigura il momento in cui Gesù cade per la terza volta, non ha infatti nessun valore economico, così come la cornice, ma ha un grande significato religioso.

«Ieri quando siamo arrivati alla stazione nona, il quadro non c’era più», dice Nicola Serra ministrante della parrocchia di Sacro Cuore e aiutante del parroco don Antonello Piras, «un gesto che fa male. Sono io che mi occupo di distribuire proprio i quadri alle diverse famiglie che allestiscono le stazioni, ed erano tutti davvero amareggiati. Io sono allibito e non vedo il senso di questo furto. Anche la fede non è più rispettata. Quella di Sacro Cuore poi è una parrocchia molto attiva, i fedeli ci tengono molto a queste cose».

L’indignazione

E infatti i fedeli sono molto amareggiati. Come Damiano Meloni che ha anche denunciato l’accaduto nella sua pagina Facebook: «Ero alla processione e abbiamo saputo di quello che era successo e poi abbiamo visto che non c’era più il quadro. Speroi che chi ha compiuto un gesto così brutto e senza senso, restituisca il quadro, lo riporti in chiesa, anche in forma anonima. Così forse potrà rimediare a ciò che ha fatto». Peppino Patteri è indignato: «Che brutta cosa davvero. Chiunque sia stato, ha fatto una cosa molto scorretta». E poi Monica Congiu: «Il quadro non ha nessun valore economico, così come la cornice, ma per chi ha partecipato alla Via Crucis ne ha tanto. Chi l’ha rubato dovrebbe vergognarsi».

