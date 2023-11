Rubato il piccolo ulivo donato alla famiglia della giovane Najibe 

Avrebbero dovuto mettere la nuova pianta a pochi passi dall’ulivo dedicato alla giovane Najibe Zaher, la 19enne scomparsa nel tragico incidente del 10 settembre scorso in viale Marconi. In quello spazio pubblico nel rione selargino di Is Corrias, davanti alla casa di via Barbagia dove la ragazza viveva con il padre Omar Zaher e la mamma Merita Agus. Invece il piccolo ulivo, donato come l’altro dal quartiere alla famiglia della giovane, è stato rubato durante la notte fra sabato e domenica.

Un episodio spiacevole denunciato da papà Omar nella pagina Facebook dedicata al rione di Is Corrias: «Sono sceso da casa per piantare l’albero donato da una signora del quartiere in memoria di mia figlia, l’avevo lasciato ancora nel suo vaso vicino all’ulivo grande con la targa inaugurata sabato scorso», racconta, «purtroppo la pianta è sparita. Mi dispiace molto per questo gesto brutto, ne comprerò un’altra anche perché la signora ci teneva molto». Un post seguito da decine di commenti di amici e conoscenti, compreso Andrea Ognissanti che parla a nome del rione: «Un gesto del genere è incommentabile, mi auguro almeno che questa persona non sia del nostro quartiere», dice, «perché sarebbe ancor di più orrendo». (f. l.)

