Rubato il borsello a Lilli Gruber mentre si allena a Villa Borghese 

ROMA. Si allenava a Villa Borghese approfittando della giornata di sole quando, in un attimo di distrazione, il suo borsello è sparito nel nulla. Brutta avventura nel pomeriggio per la giornalista Lilli Gruber, conduttrice della trasmissione Otto e mezzo su La Sette. L’allarme è scattato intorno alle 14, nel parco a quell’ora frequentata da giovani, famiglie e turisti. Quando Gruber ha realizzato che il suo borsello non c’era più si è prima guardata bene intorno poi si ha sporto denuncia nel vicino commissariato Salario-Parioli. Nel 2008, quando era europarlamentare, Gruber subì un furto di gioielli nella casa di famiglia a Egna, a sud di Bolzano. In casa quella notte c’era sua sorella, che fu svegliata dai rumori e diede l’allarme.

