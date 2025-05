Rubati tutti i risparmi a un imprenditore 

Quello che ha rischiato di perdere di più è stato un imprenditore sopra gli ottant’anni, che un “broker” di Borsa (in realtà, era un truffatore) ha adescato con un WhatsApp. Guidato passo per passo, ha trasferito con il computer tutto il denaro che aveva sui propri conti correnti su quelli dei truffatori, in cambio della promessa di guadagni stratosferici. Ha recuperato i soldi solo grazie ai carabinieri del Comando provinciale, che hanno tracciato i flussi di denaro e fatto in modo che tornasse sui conti della vittima del raggiro.

Tutti smascherati

Non era l’unica vittima, quell’anziano imprenditore. E non era l’unico nemmeno il truffatore. Nell’ultimo mese i carabinieri hanno ricostruito nove truffe e identificato altrettanti autori dei raggiri messi a segno non soltanto in città, ma anche in diversi altri Comuni della Provincia e dell’Area metropolitana. Un giro illecito di 53mila euro, sottratti a vittime di tutte le età. Una voluminosa informativa è già stata inviata alla Procura della Repubblica, dopo che il Comando provinciale e le stazioni dei carabinieri di Serramanna, Quartu, Selargius, San Vito, Villamar, Arbus, Fluminimaggiore, Villaputzu e Guspini hanno concluso un lungo lavoro investigativo. I militari hanno incrociato i flussi bancari, analizzato le tracce informatiche lasciate dagli autori dei raggiri e acquisito le immagini riprese da impianti di videosorveglianza. Ogni singolo elemento è stato verificato per ricostruire ciascun episodio e individuare i responsabili. Così è stato, finché non è arrivato il momento di inviare alla Procura tutto il materiale raccolto durante le indagini.

“Colpi” diversi tra loro

I truffatori erano molto attivi. Altri risparmiatori sono stati raggirati nei modi più diversi: polizze per la responsabilità civile in realtà mai attivate, perché stipulate su siti internet falsi ma del tutto uguali a quelli delle compagnie reali. Il denaro pagato dai consumatori è stato convogliato sul carte di credito prepagate che erano intestate a prestanome. In altri casi, a entrare in azione erano finti impiegati bancari entrati in possesso in modo truffaldino di codici dispositivi per le disposizioni di pagamento sui conti online: una casalinga ci ha rimesso sedicimila euro. Nel campionario della truffa anche i falsi annunci per ricambi per auto e macchine agricole inseriti nei marketplace on line: dopo il bonifico per l’acquisto, l’inserzionista svaniva nel nulla lasciando come traccia solo un codice Iban di un conto ormai inattivo. Il quadro è completato da un uomo che ha risposto a un annuncio di vendita di opere d’arte inserito sul web: il truffatore lo ha raggiunto a casa sua, ha fatto col telefonino un finto bonifico e si è portato via quadri e altre opere. Tutto questo, dopo colloqui telefonici in cui i truffatori riuscivano a carpire la fiducia delle vittime.

I consigli dell’Arma

Durante il mese che ha preceduto la consegna ai magistrati di tutto il materiale sequestrato nel corso di un’indagine complessa, condotta nel silenzio assoluto per non mettere in guardia gli autori dei reati, i carabinieri hanno condotto gli accertamenti per risalire all’identità dei presunti truffatori, i cui nomi sono ora indicati nell’informativa già inviata alla Procura della Repubblica. Gli stessi investigatori mettono ora in guardia i cittadini: «Se avete sospetti di irregolarità», si legge in una nota del Comando provinciale cagliaritano, «recatevi nella stazione dei carabinieri più vicina o chiamate il 112: la tempestività della segnalazione è spesso decisiva per fermare i truffatori e limitare i danni economici e psicologici per le vittime». (l. a.)

