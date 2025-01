Rubati gli alberi dei bambini: L’appello: «Riportateli a scuola» 

«Ridateci i nostri alberi», «dov’è il nostro susino?», «ridateci il melograno». Il disappunto dei bambini della scuola primaria di via Vico è tutto nei cartelli che hanno realizzato e poi sistemato nel giardino da dove nei giorni scorsi sono state rubate tre piante da frutto. Erano state piantumate nel giorno della festa degli alberi qualche mese fa, ma qualcuno, probabilmente di notte, ha scavalcato la recinzione della scuola e rubato le piante.

«Un bruttissimo gesto», dice amareggiata la dirigente scolastica Cinzia Sciò, «un fatto grave a danno dei bambini e della scuola. Abbiamo fatto regolare denuncia ai carabinieri». La dirigente ricorda poi che «purtroppo non è la prima volta che accade. Anche ad agosto 2024 erano state rubate alcune piante da frutto, le stesse che avevano consentito agli alunni di partecipare ad un progetto nazionale di sostenibilità ambientale. La delusione dei bambini in quell’occasione era stata enorme, A novembre c’era stata una grande festa per le nuove piantumazioni, a cura del Comune che ha coinvolto tutte le scuole cittadine in un bel progetto ambientale. Ed ecco il nuovo furto di questi giorni e la nuova grandissima delusione».

Bisogna sottolineare, dice ancora Sciò, «che la gravità del gesto non sta nell’entità economica del furto quando nell’ostacolo a portare avanti progetti di sostenibilità ambientale, di cura e osservazione delle varie fasi della vita della pianta, dello sviluppo di conoscenze specifiche e della comprensione dell’importanza delle piante nella vita del pianeta».

