Rubate panchine e contatori 

Dalla periferia al centro, a Sestu è emergenza furti. I malviventi sono scatenati: negli ultimi giorni sono scomparse alcune panchine nei parchi e in località santa Rosa, dopo la sparizione di vari contatori del servizio idrico, almeno una decina di famiglie sono rimaste senza acqua corrente.

Contatori e panchine

L’emergenza parte proprio qui, al confine tra Sestu e Selargius: «Siamo senza acqua da giovedì e anche se abbiamo fatto subito la segnalazione ad Abbanoa il servizio non è stato ancora ripristinato. Non possiamo continuare a usare taniche o l'acqua dell'irrigazione, inoltre siamo stanchi di non sentirci tranquilli in campagna», racconta Diego Pusceddu. Non sarebbe dunque la prima volta che nella zona si verificano furti ma in questo caso il disagio è troppo. Chi ha finito l’acqua del proprio deposito o non ne ha uno si è dovuto adattare procurandosi taniche. Intanto su un muro si vede benissimo il punto in cui si trovavano i contatori, con i tubi tagliati di netto.

E se esiste un record negativo per la durata di una panchina, forse Sestu lo ha battuto involontariamente: «Purtroppo ne sono state rubate due, una in via Picasso angolo via Veneto e una in piazza Baden Powell», racconta il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore all’Arredo Urbano. Quest’ultima era nuova, installata poche settimane fa. Sono rimasti solo i tasselli su cui poggiavano le panchine. «Sporgeremo denuncia», continua Bullita. E ad alcuni vicini hanno rubato pure il citofono.

I sospetti

Scattano intanto le prime ipotesi: «Viene da pensare», ipotizza Bullita, «che non si tratti del tipico atto di vandalismo ma di un’azione di furto organizzata». Così come è successo probabilmente anche a Santa Rosa. Mentre il movente appare legato al recupero di materiali ferrosi, che vengono poi venduti da commercianti compiacenti, magari sottocosto. E forse questi crimini sono legati ad altri accaduti in questi giorni, quando sono state prese di mira le auto.Intanto i cittadini si sentono insicuri, chiedono più telecamere e maggior presenza delle forze dell’ordine: «Sono amareggiata per i furti che sono avvenuti in questi giorni anche perché inusuali per le modalità utilizzate. Le indagini delle forze dell'ordine sono in atto e con l'implementazione delle telecamere dovremo riuscire a prevenire sempre più questo tipo di reati», dichiara la sindaca Paola Secci.

