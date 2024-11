Rubate le ruote delle bici a noleggio 

I ladri hanno preso d’assalto le biciclette di una stazione “BikeMet” di Elmas. Il servizio di bici a noleggio della Città metropolitana di Cagliari da circa due anni ha messo a disposizione di cittadini e turisti una nuova opzione di mobilità sostenibile e a impatto zero per gli spostamenti a breve distanza.

A Elmas le cui colonnine sono posizionate in piazza Stazione e all’incrocio tra via del Pino Solitario e via Municipio. Gli utenti possono prelevare le biciclette da una postazione e riconsegnarle nella stessa o in una qualsiasi delle altre stazioni del circuito.

Ieri l’applicazione “BicinCittà” segnava la presenza di 7 bici libere su un totale di 10 posti disponibili. Peccato che una parte di esse siano state private delle ruote anteriori, come peraltro le biciclette dei cittadini in sosta nelle rastrelliere pubbliche. Il motivo: il blitz dei ladri (di ruote) di biciclette. (sa. sa.)

