Rubate le piantine dalle nuove aiuole 

Messe a dimora da poche settimane nelle aiuole collocate lungo la nuova strada, all’altezza dell’incrocio con via Don Minzoni, vicino al cimitero, le piante sono già state rubate. Nella lunga fiorirera che costeggia la strada è rimasto solo un solco nella terra.

Un piccolo gesto che ha fatto arrabbiare tanti quartuccesi, ma anche che rende l’idea di quanta fatica si faccia in città a far passare l’idea che esista qualcosa come il “bene comune”. Non è la prima volta, infatti, che fiori o piante messe a dimora dall’amministrazione comunale vengono rubate o che gli arredi negli stessi spazi pubblici vengono maltrattati e distrutti. Difficile, però, risalire all’autore del furto in via Don Minzoni, visto che nella zona le telecamere non ci sono telecamere.

«Ne verranno piantante altre, ma questo ci porta, a causa dell’inciviltà di pochi, ad affrontare costi tanto imprevisti quanto inutili», commenta l’assessore all’ambiente Walter Caredda.

