«Rubate le offerte per i cani abbandonati» 

Dopo il furto c’è la disperazione per i danni subiti. Un lungo appello pubblicato sui social dai titolari del negozio per animali di via Istria, Il Mondo di Lapo, una delle attività commerciali prese di mira da una coppia di ladri finita di recente ai domiciliari.

«Non si sono limitati a rubare i pochi soldi in cassa e a spaccare la vetrata, ma hanno portato via persino il salvadanaio delle offerte destinate agli animali randagi», racconta la squadra del negozio. «Ora ci troviamo in una situazione davvero critica: il costo per sostituire la vetrina è enorme, da soli, questa volta, rischiamo di non farcela. E la nostra paura più grande è non riuscire più a garantire ai prossimi cuccioli le cure e lo stallo di cui hanno bisogno». Da qui la richiesta d’aiuto per portare avanti la missione di salvare altri cani abbandonati. «I ladri ci hanno tolto i risparmi e spaccato il vetro, ma non ci toglieranno l'amore per gli animali né la voglia di lottare».

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