Rubate le mance delle piccole guide 

Ci sono gesti il cui valore non si misura in euro, ma nell’amarezza che riescono a generare in un’intera comunità. A Segariu l’atmosfera della terza edizione di Monumenti aperti e della sagra “Le vie del grano” è stata incrinata da un episodio spiacevole: il furto delle offerte raccolte dai giovanissimi volontari impegnati a fare da guida nella chiesetta romanica di Sant’Antonio da Padova. Per tutto il fine settimana, infatti, in occasione degli incontri promossi da Comune e Pro Loco, un gruppo di ragazzi del paese, tra gli 11 e i 14 anni, ha illustrato la storia del monumento risalente al tredicesimo secolo.

La brutta sorpresa

Un servizio svolto per l’intera giornata di sabato davanti a scolaresche e turisti, che avevano risposto con generosità lasciando offerte spontanee nella scatolina allestita al banchetto dell’accoglienza. Poi, domenica mattina, l’amara scoperta. Al momento di riordinare il materiale informativo, allestire la postazione e prepararsi all’arrivo del nuovo pubblico, i giovani ciceroni hanno trovato il contenitore quasi del tutto vuoto: all’interno era rimasta una sola moneta. Difficile stabilire con certezza il momento esatto del furto o se qualcuno abbia approfittato di un attimo di distrazione durante le visite; è certo, invece, che agli ingressi della struttura non risulta alcun segno di scasso né si registra la sottrazione di altri oggetti.

La segnalazione

Stando a quanto si apprende, la chiesa sarebbe rimasta aperta la mattina dalle 9 alle 13, per poi essere chiusa a pranzo e riaperta dalle 15 alle 18.30. Le porte sarebbero state poi riaperte dalle 19.30 alle 23.45 per l’anteprima della sagra, fascia oraria in cui il luogo sacro sarebbe stato comunque presidiato. L’episodio è stato subito segnalato dai ragazzi, sconfortati per l’accaduto prima ancora che per la cifra sottratta, di importo non definito. «Si sono impegnati per accogliere le persone e far conoscere la chiesetta», commenta il genitore di uno dei volontari coinvolti, «e non si aspettavano un gesto così brutto e del tutto immotivato». Al di là del valore materiale, resta la gravità di un’azione che colpisce insieme un luogo di culto, la generosità dei visitatori e l’entusiasmo degli scolari impegnati per il proprio paese.

L’ombra sulla festa

Il parroco non commenta l’accaduto. Sull’accaduto interviene anche il presidente della Pro Loco, Enrico Pusceddu: «Segariu è un paese onesto, sempre pronto a dare. Sono gesti che non ci appartengono e ci lasciano senza parole». Un’ombra che poco ha a che vedere con il clima di festa, condivisione e impegno spontaneo che sta alla base di questi appuntamenti.

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