«Rubate e uccise le nostre galline» 

Prima il disperato appello su Facebook: «Ci hanno rubato un gallo e una gallina, dopo aver tagliato la rete di recinzione del nostro orto. Li abbiamo da quando sono pulcini, li abbiamo allevati in casa, sono di una razza particolare». Poi la peggiore delle notizie: la femmina è stata trovata morta. Del gallo nessuna traccia. Da qui la decisione di presentare una formale denuncia ai carabinieri: «Se le avessero rubate dei malcapitati per mangiarle lo avremmo accettato. Ma questa è proprio cattiveria. Prendersela con gli animali è la cosa peggiore al mondo», dichiarano Alessandra Carboni, 55 anni e il marito Giovanni Campagnola, 56.

É la storia di Romeo e Giulietta, finita nel dramma come quella dei loro più famosi omonimi shakespeariani. Si trattava di una coppia di Brahma (galline ornamentali). «Speravamo di ritrovarle vive - ha detto Alessandra Carboni - perché mio marito, i miei due figli ed io ne eravamo particolarmente affezionati». Il corpo di Giulietta è stato rinvenuto a bordo della strada Pedemontana. Romeo è sparito.

Amici a “due ali”

I polli sono gli animali domestici più commercializzati dalla grande distribuzione. Ma esistono anche dei mondi paralleli. Uno è quello in cui le galline “di razza” partecipano a fiere mettendo in mostra piumaggi variegati e uova variopinte. Un altro è quello dell’allevamento non intensivo all’aria aperta in cui le galline si nutrono di bacche, vermetti e dormono sugli alberi. Ma c’è anche chi alle galline riserva un trattamento equiparabile a quello di cani e gatti, le coccola, le lasciate libere e le nutre con i resti alimentari domestici. Esattamente come veniva trattata la coppia della famiglia Campagnola: una varietà di galline “calzate” caratterizzate da goffaggine dovuta alla grossa stazza, un folto piumaggio nelle zampe e un’indole particolarmente amorevole.

«Chi sa parli»

Le speranze di rivedere gli animali vivi è svanita dopo il ritrovamento di Giulietta: «Speravamo stesse recitando, fingendosi morta come spesso fanno gli animali quando si sentono minacciati, purtroppo non era così». Il dispiacere è tangibile: «Le avevano regalate a nostra figlia da pulcini e per tre mesi li abbiamo tenuti in casa. Eravamo talmente affezionati...».

La denuncia

Non disturbavano nessuno, eppure qualcuno munito di tronchesine ha prima tagliato la recinzione e poi aperto il cancello dell’area dove le galline stavano riposando: «Mio padre - ha raccontato Alessandro Campagnola, 31 anni, - andava ogni mattina a dar loro da mangiare e per farle scorrazzare fuori dal pollaio. Se fossero entrati per rubare qualcosa di valore avrebbero sicuramente portato via altro. Invece sono entrati a colpo sicuro e hanno preso gallina e gallo. Un dispetto, considerato che le hanno uccise subito».

La famiglia ieri ha presentato denuncia ai carabinieri contro ignoti e consegnato le immagini delle telecamere private di videosorveglianza.

