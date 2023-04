Rubate 199 bottiglie di alcolici 

Furto di alcolici nella notte tra mercoledì e giovedì a Quartu. I ladri hanno preso di mira la sede della Coop di via Liri, portandosi via 199 bottiglie di vini e liquori, accuratamente selezionate. Della vicenda si occupano ora i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile di via Milano: gli inquirenti hanno già effettuato alcune perquisizioni domiciliari. Stanno anche esaminando le immagini di alcune telecamere che potrebbero tornare utili nell’economia delle stesse indagini. Ieri sera è stato anche girato un rapporto in Procura. Si teme che parte delle bottiglie dei vini e dei super alcolici siano destinate al mercato nero.

Il furto potrebbe essere stato consumato diverse notti fa: i ladri probabilmente arrivati a bordo di un furgone sono riusciti a sollevare la serranda del market, facendo irruzione all’interno e portandosi via bottiglie di pregio di alcolici e di superalcolici. Hanno invece totalmente ignorato il resto della merce presente negli scaffali, caricando la refurtiva sul mezzo col quale sono arrivati facendo quindi perdere le loro tracce.

