Furto sacrilego a Macomer. Forte l’indignazione in tutta la cittadina. Dalla nicchia nella strada periferica per il monte di Macomer, in uno spiazzo vicino alla provinciale, luogo di pellegrinaggio di tanti fedeli, è stata rubata la statua di sant'Antonio di Padova, “Sant’Antoni ’e su Monte”. I ladri hanno agito indisturbati probabilmente durante la notte. Sono riusciti ad aprire la nicchia, forzando la serratura e sono andati via col simulacro. L’allarme è stato dato ieri dai componenti della società di Sant’Antonio, che hanno presentato denuncia ai carabinieri. Le indagini sono in corso.

«È una statua molto cara ai nostri concittadini - dice Giangiacomo Oggianu, presidente della società di Sant’Antonio di Padova - in un primo momento abbiamo pensato ad una bravata, magari compiuta da qualcuno in vena di fare scherzi. Abbiamo cercato ovunque, abbiamo chiesto a tanta gente, ma della statua nessuna traccia. Aspettiamo che qualcuno si ravveda e possa riportare la statua nel punto dove è stata rubata. Tutti i componenti della società siamo riuniti in seduta permanente, cercando ovunque, ma nessuno ha visto e sentito».

La statua con la nicchia era stata realizzata una cinquantina di anni fa, opera del marmista e devoto Costantino Schintu. Da allora quel sito è diventato punto di riferimento dei fedeli, luogo di sosta della processione che il 12 giugno porta sulla montagna il simulacro del Santo, custodito nella chiesa parrocchiale di San Pantaleo. La condanna è unanime, anzitutto sui social.

RIPRODUZIONE RISERVATA