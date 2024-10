Rubata la Smart di Politano dopo il tentativo con Juan Jesus 

NAPOLI. Una tripletta di cui il Napoli avrebbe fatto volentieri a meno: con il furto della Smart messo a segno mercoledì ai danni di Matteo Politano, salgono a tre le azioni di cui sono state vittime i calciatori in poco più di un mese. David Neres è rapinato dell’orologio da centomila euro, mercoledì qualcuno ha cercato di rubare l’auto di Juan Jesus (sulla quale aveva piazzato dei dispositivi Gps per poterla individuare più facilmente), neanche ventiquattro ore dopo ecco il furto, stavolta portato a segno, della Smart di Politano. L’ala azzurra giovedì sera era a cena in un ristorante di Posillipo, all’uscita dal locale non ha più trovato la Smart che aveva parcheggiato lì vicino.

