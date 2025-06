Rubata la passerella per disabili 

Ladri di passerelle per disabili: non s’era mai sentito. È successo nella notte tra sabato e domenica a Calasetta, nell’arenile di Sottotorre dove proprio ieri mattina è stato inaugurato uno spazio dedicato alle persone con disabilità motoria: ignoti si sono portati via un bel pezzo della passerella che avrebbe permesso di accedere all’acqua in sedia a rotelle.

«Non ci sono parole, vergognatevi», ha scritto il sindaco Antonello Puggioni nei suoi profili social.

L’azione è stata stigmatizzata da molti che fanno appello direttamente agli autori del furto chiedendo loro di restituire il maltolto. La cerimonia di inaugurazione si è svolta in un’atmosfera dove alla felicità per il risultato raggiunto si mescolavano l’incredulità e la tristezza per il furto. (st. g.)

