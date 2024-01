Un’offesa e una ferita profonda per tutta Terralba, colpita dal furto sacrilego della Madonna di Bonaria. Qualcuno due notti fa ha rubato il simulacro custodito in una teca lungo la strada per Marceddì. L’opera, dell’artista terralbese Dina Pala, era stata realizzata nel 1964 e da allora quella nicchia è diventata un punto di preghiera oltre che una tappa fissa lungo l’itinerario della processione per la festa nel borgo di pescatori.

