Rubata la fontana della pineta 

Dalla pineta di Monte Pranu, a Tratalias, è stata rubata la fontanella dell’acqua: il manufatto, in pietra, è stato portato via presumibilmente nella notte tra venerdì e sabato dall’area verde a ridosso della diga. «Si tratta dell’ennesimo scempio al nostro patrimonio», afferma il sindaco Emanuele Pes che ha annunciato l’intenzione di depositare, questa mattina, una denuncia verso ignoti nella caserma dei carabinieri del paese «sperando nel frattempo che il responsabile ci ripensi e si faccia avanti per restituire la fontana». (f. mu.)

