Rubata la cassaforte al centro commerciale 

Notte di furti, ieri in città. I ladri hanno colpito alle 4 del mattino il centro commerciale Tuttigiorni a Predda Niedda sfondando il vetro dell’ingresso con un martello per poi prelevare la cassaforte con gli incassi del fine settimana e scappare con un furgone. Sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a fare i primi accertamenti e che potrebbero avvalersi, per la scoperta dei responsabili, delle immagini delle telecamere. Ancora sconosciuta la somma sottratta dall’attività. Sempre furti nel parco Adelasia Cocco, nel quartiere di Sant’Orsola, ai danni di un chiosco. «È il 17° che subiamo - afferma il gestore Giuseppe Piroddu - da quando abbiamo vinto l’appalto nel 2022». I soliti ignoti hanno prelevato soldi, bibite, attrezzature, macchine del caffè. «D’estate ci hanno portato via in continuazione i gelati che tentavano di rivendere». I fratelli Piroddu, noti come creatori del gruppo folk Ruseddu, avevano intrapreso l’avventura a Sant’Orsola per diventare un punto di riferimento per il quartiere. «A questo punto però - continua Giuseppe- gettiamo la spugna e non parteciperemo al prossimo bando. In tre anni abbiamo subito un’importante perdita economica senza ricevere alcun beneficio». Quanto alle telecamere, conclude, «le abbiamo chieste più volte al Comune ma non le abbiamo mai viste».

RIPRODUZIONE RISERVATA