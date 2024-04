Nel parcheggio della Rinascente, nel pieno centro di Milano, è stato scassinato il furgone con l'attrezzatura per le riprese e la bici in carbonio di Vittorio Brumotti, l'inviato-biker di Striscia la Notizia che si trovava nei paraggi per consegnare la “merdina” a chi parcheggia senza averne diritto nei posti dei disabili. Non si sa se i ladri avessero nel mirino proprio Brumotti, già altre volte aggredito mentre lavorava ai suoi servizi televisivi.