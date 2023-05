Rubarono smartphone dopo un furto, per i fidanzati cade l’accusa di rapina  

Non luogo a procedere per Maria Caterina Gallisai, nuorese 22 enne, e il suo fidanzato Micheal Brundu, 21 (in carcere per il recente sequestro lampo a Tortolì), di La Maddalena (difesi dall’avvocato Adriano Catte) che davanti al tribunale collegiale di Nuoro erano accusati di rapina. Accusa derubricata dal pm Andrea Jacopo Ghironi in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. La vicenda risale al 25 marzo 2021, quando i giovani vicino alla piscina di via Lombardia, lamentando un debito con la loro vittima perché accusata di aver rubato dei soldi mesi prima da casa dei genitori, lo aggredirono. Lo avevano trattenuto a terra, per poi sfilargli dalla tasca lo smartphone. Una vicenda che, anche dopo il racconto della vittima in aula, e l’assenza di querela (ritirata dall’aggredito), è stata ridimensionata con una riconfigurazione del reato prima e il non luogo a procedere per l’assenza di querela.

