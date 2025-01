«Rubare ai poveri è da vigliacchi» 

Le parole del presidente Marco Pilleri risuonano nella sala da pranzo della mensa del viandante in via Montenegro. «Non hanno rubato a me, a noi, ma hanno rubato a voi. Aiutateci, se vedete qualcosa di strano, se vedete qualcuno che ruba dite sempre “così non si fa”». Davanti a lui ci sono i commensali della mensa, i poveri che non hanno niente e che qui arrivano a cercare un pasto caldo. Il furto dell’altro giorno è una ferita che brucia ancora. Nella notte del primo giorno dell’anno i ladri si sono introdotti nei locali portando via formaggi, salumi, scatolette e lasciando tutti sgomenti.

Ondata di solidarietà

«Abbiamo ricevuto tante telefonate di vicinanza e solidarietà» aggiunge Pilleri, «ci ha chiamato don Alfredo Fadda e ci hanno chiamato tanti confratelli. Tutti sopresi e stupiti di quanto era accaduto».E tutti pronti ad aiutare. Come un anonimo benefattore che ha lasciato 250 euro, «che ci faranno molto comodo» dice Pilleri, «anche per riparare il portone scassinato», e sono in arrivo anche decine di donazioni di cibo per oggi, quando la mensa riaprirà per il pranzo del sabato.

«Il furto alla mensa del viandante è un atto di grossa vigliaccheria» commenta affranto il parroco della basilica di Sant’Elena don Alfredo Fadda, «andare a rubare laddove preparano i pasti per i poveri è un gesto ignobile. Chi l’ha fatto sono sicuramente persone povere moralmente, andare proprio lì dove c’è tanta gente che va a mangiare perché non ha niente. Quando ho appreso la notizia dal giornale, mi ha fatto molto male. Ho subito chiamato i vincenziani per esprimere solidarietà e amarezza».

Lo sdegno

Amareggiato è anche il sindaco Graziano Milia: «Siamo increduli» è il suo commento, «andare a rubare in quel luogo di solidarietà e carità non può non apparirci come un autentico sacrilegio». Detto questo, «intensificheremo il sostegno che regolarmente garantiamo».

I ladri sarebbero entrati nel cortile, dopo avere scavalcato un muro a cui si erano aggrappati salendo su alcuni bidoni della spazzatura, dove sono state trovate delle impronte. Da qui poi avrebbero distrutto il portoncino di ingresso, scassinando il lucchetto.I vincenziani si sono accorti di quanto successo giovedì mattina. Subito dopo hanno presentato una denuncia alla Polizia, che ha avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Che hanno ancora tempo per pentirsi e riportare il cibo dove l’hanno preso.

