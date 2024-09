Rubano un telefonino durante una lite 

Si sono incontrati all’interno della Cittadella della Salute e hanno avuto una animata discussione. Alla fine una coppia si è impadronita del telefono cellulare dell’avversario, allontanandosi. I due, un 34enne e una donna di 55 anni, non hanno però fatto molta strada: i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia, intervenuti dopo la segnalazione della lite, li hanno rintracciati in via Liguria. Il telefonino è stato ritrovato e restituito al proprietario, un operaio residente ad Assemini.

Ora la vicenda proseguirà nelle aule del Tribunale perché i due sono stati denunciati dai militari per furto. La coppia, secondo la ricostruzione degli investigatori, si trovava nelle vicinanze del Serd. Qui hanno avuto una discussione con un uomo. Poi, approfittando del fatto che l’operaio aveva poggiato il telefono cellulare, si sono impadroniti dello smartphone e si sono allontanati. Poi l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile: sono stati loro a rintracciare i due e a bloccarli. La perquisizione ha permesso di recuperare il telefono cellulare, restituito all’operaio. Le indagini vanno avanti per capire se dietro la lite e il furto ci sia altro. (m. v.)

