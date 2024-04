Rubano un cellulare: in cella 

Due nordafricani sono stati arrestati domenica sera dai carabinieri con l’accusa di aver rubato un telefono cellulare. Sono un algerino di 34 anni che abita a Quartu e un marocchino di 39 anni domiciliato a Iglesias.

L’intervento di una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile era stato richiesto da un cagliaritano di 19 anni, che con una chiamata al numero delle emergenze uno-uno-due aveva segnalato di essere stato derubato del cellulare da parte di due stranieri. I carabinieri hanno individuato i due presunti autori del furto in via Malta, all’angolo con via Sassari. L’algerino avrebbe tentato di nascondere il telefonino sotto un’auto in sosta, ma gli investigatori l’hanno recuperato: era quello del diciannovenne. I due avevano con sé anche due carte bancomat e un documento d’identità di un’altra persona, dei quali non hanno saputo spiegare il possesso. Sono così finiti in cella per furto aggravato e ricettazione.

