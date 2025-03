Rubano un cancello nel cimitero 

Rubato un cancello del cimitero comunale di Iglesias. Il singolare furto è avvenuto nei scorsi. I ladri hanno agito indisturbati e al riparo da occhi indiscreti: anche perché l’area risulta completamente al buio. Generalmente in passato i furti in cimitero riguardavano i fiori che venivano trasferiti da una tomba all’altra, vasi e ceri che seguivano la stessa sorte ma anche piccoli doni e ricordi lasciati nei loculi stessi. Il furto di un cancello però, non si era mai sentito e l’accaduto ha creato sconcerto nell’ambiente cittadino e politico.

Il sindaco

«Sono esterrefatto», è il laconico commento del Sindaco Mauro Usai, che preferisce non andare oltre. «Si tratta di un fatto che va oltre l’umana comprensione», dice l’assessore all’ambiente Francesco Melis. Per dovere di cronaca, si deve specificare che il cancello trafugato avrebbe dovuto far parte della nuova sezione cimiteriale tuttora in fase di realizzazione. «Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto - afferma Alberto Cacciarru, assessore ai Lavori pubblici – perché, oltre al danno materiale, vi è il più importante aspetto morale che il furto sia avvenuto in un luogo che, sia pure in fase di completamento, resta comunque un posto che per ciò che rappresenta dovrebbe essere inviolabile sotto ogni aspetto».

Le denuncia

Il furto è stato denunciato ai carabinieri dalla ditta che sta eseguendo il lavori. Tutta l’area circostante avrebbe urgente bisogno di interventi di bonifica essendo diventata nel corso degli ultimi anni una discarica abusiva per rifiuti di ogni genere. Una situazione di degrado che verrà, si spera presto, sanata proprio dalla realizzazione della nuova ala cimiteriale e dalle relative infrastrutture che riguarderanno anche l’area che si affaccia in viale Cappuccini. «Nei giorni scorsi – fa sapere l’assessore Cacciarru – è stata approvata la variante edilizia che consentirà la ripresa dei lavori di ampliamento che prevedranno la realizzazione di parcheggi, aree verdi e soprattutto, di appositi spazi dotati dei servizi necessari nei quali verranno ospitati i fiorai dando loro un luogo consono nel quale esercitare la loro attività».

