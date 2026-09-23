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Selargius.
24 settembre 2026 alle 00:49

Rubano tre grondaie dall’asilo di via Gallura, due giovani in manette 

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Bloccati subito dopo aver rubato tre grondaie di rame nell’asilo nido “Le farfalle”, nel quartiere di Is Corrias a Selargius, due giovani sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione di Monserrato. Per loro è scattata l’accusa di tentato furto.

Nella rete dei militari sono finiti Mirko Vargiu 30 anni e Matteo Fois, 26 anni, entrambi nati e residenti a Cagliari, disoccupati. I carabinieri impegnati in un’attività di prevenzione disposta nel territorio dal capitano Gianmarco Daidone, comandante della Compagnia di Quartu, attività coordinata dal tenente Davide Revelant e dal luogotenente Vittorio Piras, sono subito arrivati nell’asilo, facendo scattare la caccia ai ladri. I due giovani sono stati così bloccati e fermati con i militari che hanno anche recuperato le grondaie appena rubate.

La refurtiva è stata restituita alla scuola mentre i due giovani fermati sono stati accompagnati in caserma. Chiusi gli accertamenti, gli indagati sono poi finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato furto. Ora i carabinieri di Quartu e Monserrato stanno cercando di capire l’uso che i due giovani intendevano fare delle tre grondaie e se quindi nella singolare vicenda siano coinvolte anche altre persone. I due arresti sono stati intanto convalidati dal giudice. Sconcerto nell’asilo di via Gallura, appena riaperto dopo sette anni di chiusura.

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