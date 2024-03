Rubano le palmette appena impiantate sull’Orientale 

Giusto il tempo di piantarle che i ladri le hanno subito rubate. Diverse decine di palmette sono state asportate dalle aiuole in corso di realizzazione nel tratto dell’Orientale fra Tortolì e il bivio di Cea. La visita dei responsabili del furto è avvenuta in più circostanze, l’ultima delle quali nella notte tra giovedì e ieri quando altri piccoli arbusti messi a dimora nei giorni precedenti sono stati sradicati e portati via. L’Anas, che ha commissionato l’intervento di decoro ai lati della carreggiata e intorno alla rotonda, ha acquistato diverse migliaia di piantine da mettere lungo i nove chilometri di percorso. I lavori sono cominciati poche settimane fa, ma i ladri non hanno perso tempo e si sono fiondati a portarne via in quantità. In realtà, almeno secondo i primi accertamenti sommari, i raid sarebbero stati spalmati in più giorni. Probabile che gli autori siano stati disturbati e siano dovuti fuggire anche con un misero bottino, ma è anche verosimile che siano diversi i responsabili dell’appropriazione indebita. All’impresa che cura il cantiere non è rimasto altro da fare che presentare denuncia alla stazione dei carabinieri di Tortolì. Le attività di indagine sono scattate subito, sebbene non si annuncino per nulla semplici anche in virtù del fatto che l’area non è videosorvegliata. (ro. se.)

