Rubano le armi nuragiche e poi le rendono 

I ragazzi che avevano rubato le riproduzioni di due armi nuragiche dalla piazza centrale del paese (piazza Hack) ieri mattina le hanno riportate al comando della polizia locale di Villasimius. Lo hanno fatto dopo che il comandante dei vigili urbani del paese, Pier Luigi Casu, aveva comunicato che gli autori del furto erano stati identificati grazie alle telecamere: «Si sono detti dispiaciuti per la bravata - ha spiegato Casu - e hanno chiesto scusa. Per rimediare al loro gesto si sono proposti per lavori socialmente utili».

Le due armi nuragiche, la riproduzione di due lance, erano state sottratte al termine di un evento dedicato, appunto, alla civiltà nuragica. I due sono stati immortalati dal sistema di videosorveglianza del Comune. Gli agenti, sempre grazie alle telecamere, hanno quindi individuato anche le auto con le quali si sono allontanati da Villasimius. Si tratta di due ragazzi provenienti dalla zona del Cagliaritano.

Soddisfatto il proprietario (e creatore) delle armi nuragiche Andrea Loddo: «Grazie - ha sottolineato - alla competenza e professionalità del comandante della polizia locale. Villasimius si presenta come un modello da seguire in fatto di sicurezza e affidabilità». (g. a.)

