Rubano l’acqua dal deposito 

Come dribblare la siccità. Un cittadino, ancora anonimo, ha pensato di portare l’acqua al suo terreno attraverso una condotta clandestina da collegare al deposito che alimenta una delle fontane di Coa ‘e Monte, lungo la strada provinciale 27, tra Villagrande e Tortolì. Un progetto fai da te, privo di qualsiasi autorizzazione, studiato per soddisfare le esigenze personali sfruttando un bene pubblico. Il furto all’impianto, rimasto inattivo per un lungo periodo proprio a causa della siccità, è stato scoperto e segnalato al personale del Comune di Villagrande, con il sindaco Alessio Seoni che si è rivolto ai carabinieri.

Il caso

L’acqua è un bene primario. Privarsene provoca infiniti disagi. Sia nelle abitazioni che in campagna. Lo sa bene anche chi ha provato a manomettere l’impianto di alimentazione di una delle fonti di Coa ‘e Monte, tra le più frequentate del territorio. Per evitare di subire le ripercussioni dell’emergenza, un cittadino ha ideato una soluzione piuttosto singolare: allacciare l’impianto direttamente ai suoi campi. Entrambe le sorgenti di Coa ‘e Monte si sono seccate, salvo una lieve ripresa - in una delle due - da qualche giorno in virtù delle ultime piogge. Ma il danneggiamento era stato già compiuto. Pensava di farla franca, l’autore dell’intervento che ora rischia l’accusa di danno contro il patrimonio e furto di acqua pubblica. I militari attendono che il sindaco metta formalizzi la querela per poi coordinarsi con la Procura e avviare l’attività investigativa.

Il sindaco

«Nulla può giustificare un danno contro il patrimonio. Neppure l’emergenza siccità». Esordisce così, Seoni. Che, più che focalizzare l’attenzione sul singolare caso degli ultimi giorni, preferisce tirare un primo sospiro di sollievo, galvanizzato dalle piogge dei giorni scorsi. «La fase di forte emergenza idrica è superata. Quasi sempre stiamo garantendo l’acqua anche nelle ore notturne sia a Villagrande che a Villanova. Resta qualche disagio in campagna ma stiamo rifornendo l’acqua con le autobotti grazie alla Protezione civile e all’impegno del servizio territoriale di Forestas».

