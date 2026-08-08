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Poetto.
09 agosto 2026 alle 00:45

Rubano la borsa di una 23enne dalla spiaggia:due giovani stranieri arrestati grazie ai bagnanti 

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La segnalazione alla centrale operativa della questura è stata immediata: alcuni bagnanti, nella spiaggia del Poetto all’altezza dello stabilimento della Marina Militare, hanno visto due giovani afferrare la borsa di una ragazza che in quel momento di trovava in mare. La chiamata al 112 e l’arrivo tempestivo delle pattuglie della Squadra volante, insieme a una del commissariato di Quartu e della Polizia Stradale ha consentito di rintracciare i due sempre grazie alle indicazioni dei testimoni che li hanno seguiti durante la fuga. Alla fine un 24enne e un 30enne, entrambi algerini, sono stati arrestati con l’accusa di furto. Domani saranno processati per direttissima.

L’intervento di ieri mattina della Polizia è stato seguito in diretta da numerosi bagnanti. Secondo una prima ricostruzione, i due cittadini algerini hanno preso una borsa lasciata incustodita in spiaggia per poi fuggire. Ma diversi bagnanti hanno seguito i loro movimenti, dando indicazioni precise ai poliziotti nel frattempo arrivati al Poetto. La borsa è stata così recuperata e restituita alla vittima, una giovane di 23 anni.

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