07 febbraio 2026 alle 00:29

Rubano incasso e attrezzatura in un salone di bellezza: tre arrestati 

Sono entrati all’interno di un noto salone di bellezza di Pirri per rubare l’incasso e cinque macchinette tagliacapelli. La fuga dei tre ritenuti colpevoli però è durata ben poco. I carabinieri li hanno sorpresi e arrestati con l’accusa di furto aggravato. In manette sono così finiti Sabrina Ligas, 26enne residente a Selargius, Cristian Commendatore, 36enne residente a Selargius e Mohamed Def, 25enne nato in Egitto e residente a Roma. Erano tutti gà noti alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione, si sarebbero introdotti nel locale dopo aver infranto la vetrina d'ingresso con un oggetto di fortuna e rubare cinque macchinette tagliacapelli professionali, i relativi caricabatterie e il cassetto della cassa con l’incasso. I rumori sospetti hanno però allarmato un residente che ha avvisato immediatamente i Carabinieri. I militari hanno individuato e catturato i tre mentre si allontanavano dall’esercizio commerciale. Il bottino è stato recuperato dalla pattuglia della stazione di Pirri e restituito al legittimo proprietario. Al termine del processo per direttissima, il giudice ha deciso di sottoporre la ragazza agli arresti domiciliari, mentre i due uomini sono finiti in carcere a Uta.

