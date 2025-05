Rubano in due negozi: denunciate una 43enne e due studentesse 

Una 43enne e due giovani studentesse sono state denunciate ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile dei carabinieri di Quartu con l’accusa di furto aggravato.

È successo nella tarda mattinata di ieri. L’allarme è stato lanciato dagli addetti alla sicurezza dei punti vendita “Oviesse” e “Bershka” che avrebbero notato le tre donne indossare e occultare in uno zainetto numerosi capi a cui erano state rimosse le placche antitaccheggio.

Ai vigilantes non è rimasto altro che mettere in allarme la centrale operativa della caserma di Quartu che ha inviato sul posto una pattuglia in servizio nella zona. I carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo, hanno intercettato le tre ladre all’uscita dell’area commerciale, fermandole e recuperando la refurtiva: abiti per un valore di circa 170 euro. Tutti i capi sono stati restituiti ai responsabili dei negozi.

Le presunte ladre sono state accompagnate nella caserma di Quartu, identificate e denunciate a piede libero per furto aggravato.

I furti nei centri commerciali, così come nei supermercati, sono molto frequenti e nonostante i prodotti abbiano le placche antitaccheggio, spesso i ladri riescono a farla franca. Per questa ragione le attività commerciali, soprattutto le più grandi, hanno moltiplicato la vigilanza e l’uso di dispositivi elettronici antifurto.

RIPRODUZIONE RISERVATA