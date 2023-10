Rubano il raccolto di canapa legale: caccia a due uomini 

«Carabinieri? Presto, venite, ci stanno rubando il raccolto di cannabis». Legale, ovviamente: canapa con un contenuto di Thc, il principio attivo con effetti psicotropi, inferiore ai limiti di legge. A telefonare al 112, lunedì sera, sono stati i proprietari di una piantagione che si trova nelle campagne di Assemini: qualcuno stava tagliando e cercando di portare via le piante. Qualcuno che, all’arrivo di una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Cagliari è scappato in tutta fretta, lasciando sul posto, in mezzo a un campo, un furgone con gli sportelli aperti. A bordo, un grosso quantitativo di cannabis appena tagliata.

Il furgone era intestato a una società di noleggio con sede a Sestu, hanno accertato gli investigatori, che a partire dal mezzo stanno lavorando per identificare i responsabili del tentativo di furto. Per il noleggio potrebbero anche essere stati utilizzati documenti falsi. Ieri pomeriggio gli investigatori avevano già in mano un nome, e per l’altro il cerchio potrebbe chiudersi presto: i sospettati sarebbero entrambi della zona.

Il furgone è stato già restituito alla società intestataria. Le attenzioni degli investigatori si concentrano anche un altro veicolo: un’auto che è stata ritrovata vicino al furgone, su una stradina bianca, con gli sportelli chiusi a chiave.

Il sospetto dei carabinieri è che i due intendessero vendere la canapa facendola passare per marijuana: nonostante la piantalegale sia priva di una quantità adeguata di principio attivo, morfologicamente è molto simile a quella illegale. (m. n.)

