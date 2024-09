Rubano il cane a una bimba disabile Il papà: «Restituitelo, è il suo mondo» 

Napoli. Un furto in appartamento si trasforma in dramma per una ragazzina disabile di Acerra, alla quale i ladri hanno portato via l’amico di una vita, uno spitz tedesco che le teneva compagnia da quando aveva tre anni. Un amico fedele, Maui, al quale la ragazzina, ora 12enne, era molto legata. Ed ora è disperata, ed il papà Rosario, preoccupato per lo stato d’angoscia della figlia, ha lanciato un appello ai ladri, chiedendo loro di restituire il cane e tenersi il resto della refurtiva, oggetti e gioielli: «Aiutateci, è il mondo di mia figlia». Un appello condiviso da centinaia di persone in poche ore, anche dal primo cittadino Tito d’Errico, che spera nel ritorno a casa di Maui per «ridare il sorriso alla cara figlia» del concittadino.

