«Rubano gli anatroccoli nel rio Piras» 

Allarme per le anatre del rio Piras, a Gonnosfanadiga. Da qualche giorno sui social girano post in cui alcuni residenti della zona denunciano di aver visto durante la notte un gruppo di ragazzi prendere le anatre e gli anatroccoli.

Informata della questione la nuova assessora al benessere animale Monia Casti dice di «volerci andare con i piedi di piombo». E aggiunge: «Sulla sparizione dei piccoli anatroccoli secondo me sarebbe necessario prima parlare con i volontari e poi cercare di capire cosa effettivamente stia succedendo. Per dire che mancano degli animali bisognerebbe avere completato il censimento, ma questo non è mai stato fatto. Inoltre bisogna tenere presente diverse variabili come la possibilità che, nel caso manchino, si siano spostati in altre zone del fiume». Casti, venuta a conoscenza attraverso i social di quanto sarebbe accaduto, continua: «Chi ha assistito a un tentativo di furto avrebbe dovuto chiamare le forze dell’ordine immediatamente. Io, in qualità di assessora, non sono stata informata, sicuramente mi metterò in contatto con i volontari e cercherò di capire cosa effettivamente stia succedendo».

Nella caserma dei carabinieri, per ora, non si hanno notizie di una denuncia mentre a Gonnosfanadiga – dove anatre e anatroccoli sono diventati una piccola attrazione – tutti si augurano che gli animali stiano bene e che qualcuno se ne possa prendere cura nel migliore dei modi.

