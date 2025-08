Rubano due quintali di pesce 

Il viavai era continuo. Dallo stabilimento venivano portati fuori grossi bustoni: all’interno non c’erano rifiuti ma pesce fresco. Spigole, orate, muggini che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati venduti sotto banco. I movimenti nell’ex mercato ittico della zona artigianale fra Oristano e Cabras, sono stati immortalati dal drone della Polizia di Stato, poi altri accertamenti e il blitz: 4 persone della cittadina lagunare sono state denunciate per furto aggravato, 200 chili di pesce sono finiti sotto sequestro e poi sono stati donati al Banco alimentare sardo. Sono stati recuperati 360mila euro, ma l'indagine continua.

L’inchiesta

Tutto è iniziato quando il titolare della società lombarda, che qualche tempo fa ha rilevato l’ex mercato ittico, ha notato che mancavano numerose casse di pesce regolarmente acquistate. Gli episodi si sarebbero ripetuti nel tempo, così è partita la segnalazione e gli uomini della squadra mobile, guidati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, hanno avviato gli accertamenti. L’attività investigativa con prolungati servizi di osservazione e controlli, ha smascherato un’anomala gestione delle partite di pesce che uscivano dallo stabilimento. Proprio i filmati, registrati con droni e telecamere, hanno ripreso i movimenti dei dipendenti che, anche in pieno giorno, portavano fuori dallo stabilimento numerosi chili di pesce fresco. Secondo gli investigatori ognuno dei quattro dipendenti (tre sono parenti) aveva un ruolo preciso: dopo aver scelto i prodotti, le orate e le spigole venivano messe dentro i bustoni che poi venivano caricati sui furgoni. «Le condotte documentate, caratterizzate da regolarità e metodo – si legge in una nota della Questura – hanno lasciato presumere l’esistenza di un canale parallelo di distribuzione del prodotto ittico».

Il blitz

Nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura, hanno effettuato le perquisizioni nelle case, nei depositi e nei veicoli dei quattro indagati: sono state trovate 40 casse di pesce prive di etichettatura ma il confezionamento era compatibile con quello abitualmente utilizzato dalla società che gestisce l’ex mercato ittico. Gli agenti della Mobile, inoltre, hanno sequestrato 360mila euro in contanti: le banconote erano nascoste sotto un lavello nell’abitazione di uno dei dipendenti finito sotto inchiesta. Per gli inquirenti si tratta del denaro incassato con la vendita non tracciata del pesce rubato. L’indagine della procura, intanto, va avanti, si cerca di definire con esattezza i ruoli ricoperti da ciascuno e accertare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte o di ulteriori canali di distribuzione non autorizzati.

I prodotti

Una parte del pesce sequestrato è stato consegnato in custodia all’azienda proprietaria. Mentre una parte del prodotto, in condizioni igienico-sanitarie non idonee, è stato sottoposto a sequestro amministrativo dai veterinari dell’Asl. Il servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale, diretto da Francesco Sardu in collaborazione con l’Ufficio sanzioni coordinato da Efisio Deiana, ha poi donato al Banco alimentare della Sardegna 100 chili di pesce fresco. «Prevalentemente muggini, spigole, sogliole e orate – ha spiegato Sardu – erano tracciati e quindi regolarmente acquistati dai pescatori ed erano destinati al mercato cagliaritano. Erano conservati in depositi abusivi, perciò sono stati sequestrati dai nostri servizi». Una volta accertati la sicurezza e il buono stato di conservazione, il pesce è stato consegnato al Banco alimentare.

