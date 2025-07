Rubano da Trony nuovi smartphone per 200mila euro 

Un blitz preparato nei dettagli. Prima i malviventi hanno rubato un muletto e una utilitaria da un capannone che si affaccia sulla 131, poi hanno forzato il cancello d’ingresso, una porta tagliafuoco e una serranda del centro commerciale Trony di San Sperate.

Passamontagna sulla faccia e in testa i faretti per muoversi agevolmente tra gli scaffali, hanno portato via centinaia di telefonini di ultima generazione, marche Apple e Samsung. Poi sono scappati a bordo della Polo rubata.

Il colpo è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza ed è durato appena otto minuti. Dalle immagini – consegnate ai carabinieri per le indagini – sembra impossibile riconoscere gli autori del blitz. Di sicuro si tratta di un commando bene organizzato e attrezzato che ha aspettato l’una della notte tra domenica e ieri per entrare in azione nella zona industriale di San Sperate.

L’allarme è scattato quando i malviventi hanno forzato la serranda del negozio di elettrodomestici, ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto, al chilometro 13 della Statale Carlo Felice, dei malviventi non c’era più traccia.

Ieri tanto lavoro per i responsabili del centro commerciale: ancora da quantificare il bottino, che comunque sfiora i 200mila euro. Telefonini che Apple e Sunsing stanno bloccando e tracciando per renderli invendibili al mercato nero. (p. c.)

