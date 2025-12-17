Rubano 9 chili di carne e tentano di scappare: tre giovani in manette 

In tre sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di resistenza e appropriazione indebita per aver sottratto 9 chili e mezzo di filetto di bovino della società “Coalbe” e destinati alla consegna ad un cliente, per poi scappare a tutta velocità quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Quartu li ha fermati per un controllo a Pitz’e Serra. Ieri mattina Francesco Pinna, 31 anni di Settimo San Pietro, Riccardo Fogli, 42 anni di Maracalagonis, e Gianluca Marise, 35 di Selargius, sono comparsi davanti alla giudice Manuela Anzani che ha convalidato l’arresto, rinviando poi la direttissima all’8 gennaio.

Stando alle accuse, formulate dal pubblico ministero Daniele Caria, i tre che viaggiavano su una Ford Focus sarebbero stati intercettati martedì notte, verso le 22.45, nei pressi dell’istituto “Levi” e, alla richiesta di fermarsi per un controllo, sarebbero scapparsi a tutta velocità imboccando prima via Sacca S’Arrideli e poi finendo in via Serra Perdosa, dove sono stati fermati dai militari con l’ausilio dei colleghi di Monserrato. A bordo del veicolo gli investigatori avrebbero trovato tre confezioni di filetto di bovino dal peso complessivo di 9 chili e mezzo. Contattata l’impresa “Coalbe” a cui i carabinieri sono risaliti attraverso le confezioni, hanno scoperto che uno dei tre arrestati – attraverso una società di trasporti – era stato incaricato di consegnare 6 mila euro di carne a Sassari. A difendere i tre indagati ci sono gli avvocati Cinzia Lilliu, Manuela Mereu e Fabio Basile. Dopo la convalida tutti sono tornati in libertà.

