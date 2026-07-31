VaiOnline
Santa Maria Navarrese.
01 agosto 2026 alle 00:14

Ruba un’auto in centro, minorenne nei guai 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ruba un’auto in pieno centro a Santa Maria Navarrese, si allontana con una guida poco ortodossa e viene fermato dalla polizia stradale di Lanusei. L’autore del reato è un minorenne, residente all’estero.

Il giovanissimo è stato sorpreso al volante di una Ford Fiesta, che nella tarda serata di giovedì era parcheggiata in viale Plammas.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino avrebbe trovato l’auto aperta e si è messo alla guida. È riuscito a far perdere le proprie tracce dalla zona centrale della frazione a mare di Baunei, a quell’ora semivuota.

Nessuno di quei pochi che hanno assistito all’episodio poteva immaginare che si trattasse di un furto o comunque lo stesso non ha destato particolare interesse.

Sta di fatto che il minore, in vacanza con i familiari, si è allontanato ma la sua guida è apparsa del tutto anomala agli agenti della polizia stradale di Lanusei coordinati dall’ispettore Fausto Loddo.

La pattuglia si è incollata all’utilitaria e dopo poche decine di metri ha intimato l’alt.

In pochi istanti i poliziotti hanno ricostruito il fatto e restituito l’auto al legittimo proprietario, mentre il ragazzino, affidato ai familiari, è stato denunciato per furto. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il caldo non concede tregua

l Busia, Fiori, Marci
Il focus

Un’Isola senza più giovani: il calo più elevato in Italia

Persi in dieci anni oltre 60mila sardi tra i 15 e i 34 anni L’allarme delle imprese: mancano 74mila lavoratori 
Cristina Cossu
Nel documento del Governo il Mameli di Cagliari è strategico anche per le merci. Calledda (M5S): «Difficile se lo privatizzano»

Il futuro degli aeroporti: «Fusioni non necessarie, servono sistemi integrati»

Le previsione del Piano nazionale per gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero  
Alessandra Carta
La storia

L’omaggio alla maestra dopo mezzo secolo: una giornata particolare

Ulassai, la V B nel 1978 fece un tema: «Ci rincontreremo tra vent’anni» 
Federica Melis
Il caso

Chat di Delmastro, lo stop di Fontana Ed è rivolta in Aula

La giunta per le autorizzazioni non avrà i testi inviati dai Pm 
La scossa

Trema la terra, paura ai Campi Flegrei

Terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni: diversi feriti e crolli a Pozzuoli 
Il conflitto

L’annuncio di Trump: «Hamas depone le armi»

L’accordo proposto dal Board of Peace dovrebbe essere firmato al Cairo 