Ruba un’auto in centro, minorenne nei guai 

Ruba un’auto in pieno centro a Santa Maria Navarrese, si allontana con una guida poco ortodossa e viene fermato dalla polizia stradale di Lanusei. L’autore del reato è un minorenne, residente all’estero.

Il giovanissimo è stato sorpreso al volante di una Ford Fiesta, che nella tarda serata di giovedì era parcheggiata in viale Plammas.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino avrebbe trovato l’auto aperta e si è messo alla guida. È riuscito a far perdere le proprie tracce dalla zona centrale della frazione a mare di Baunei, a quell’ora semivuota.

Nessuno di quei pochi che hanno assistito all’episodio poteva immaginare che si trattasse di un furto o comunque lo stesso non ha destato particolare interesse.

Sta di fatto che il minore, in vacanza con i familiari, si è allontanato ma la sua guida è apparsa del tutto anomala agli agenti della polizia stradale di Lanusei coordinati dall’ispettore Fausto Loddo.

La pattuglia si è incollata all’utilitaria e dopo poche decine di metri ha intimato l’alt.

In pochi istanti i poliziotti hanno ricostruito il fatto e restituito l’auto al legittimo proprietario, mentre il ragazzino, affidato ai familiari, è stato denunciato per furto. (ro. se.)

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