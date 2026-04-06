Ruba una “Vespa” da un cortile: 53enne in manette 

Sorpreso a rubare uno scooter da un carabiniere libero dal servizio, un 53enne di Monserrato è stato bloccato e consegnato ai colleghi del Nucleo radiomobile di Quartu che lo hanno arrestato. Il tentato furto è andato in scena all’interno di un’area residenziale di Monserrato dove il 53enne, pensionato, si sarebbe introdotto nel cortile di un condominio situato in una via del centro abitato, riuscendo a rubare un ciclomotore Piaggio Vespa.

L’uomo è stato notato da un carabiniere libero dal servizio che lo ha subito bloccato contattando anche i colleghi della Compagnia di Quartu. Sono stati poi i militari del Radiomobile, a prendere in consegna l’indagato e ad arrestarlo, recuperando anche il ciclomotore. L’operazione è stata coordinata dal luogotenente Vittorio Piras, comandante interinale della Compagnia quartese. L’indagato, Efisio Podda, cagliaritano, deve rispondere di furto aggravato. Questa mattina comparirà di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per essere processato.

In questi giorni di festa, il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari e la stessa Compagnia di Quartu hanno rafforzato i controlli sul territorio per assicurare il regolare svolgimento delle festività e la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Istituiti posti di controllo lungo le principali vie di comunicazione e nei centri abitati, che hanno portato all'identificazione di diverse decine di persone e alla verifica di numerosi autoveicoli. Tanti gli alcoltest effettuati.

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