Ruba una borsetta da un’auto in sosta 

Ha infranto con un martello il vetro del finestrino di una Mini One in sosta in piazza Pizzorno e si è impossessato della borsa nera della proprietaria. Per il furto di ieri è intervenuta una volante della Questura, che ha arrestato il presunto ladro: Daniele Campagnola, cagliaritano di 52 anni, cui è stato contestato il furto. Al processo per direttissima il suo difensore, l’avvocato Ignazio Ballai, ha chiesto e ottenuto il rinvio dell’udienza. L’uomo è agli arresti domiciliari.

I carabinieri indagano invece su una donna cinquantenne al volante di un’Alfa Romeo Mito, fermata da una pattuglia mentre guidava l’auto in piazza Repubblica. La targa montata sull’Alfa Romeo non corrispondeva al modello di auto registrato alla Motorizzazione e nemmeno al numero di telaio. Questo, perché la Mito era stata rubata a una cagliaritana di 37 anni il mese scorso. I carabinieri hanno denunciato la donna, che risiede fuori città, per ricettazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA